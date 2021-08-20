لبنان | توقيف مطلوب بمذكرات عدة في بلدة القصر الحدودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش المدعو (ك.ج) المطلوب بمذكرات توقيف عدة بتهم التهريب والسرقة والخطف مقابل فدية، وتم اقتياده الى احدى المراكز العسكرية للتحقيق باشراف القضاء المختص.

وبعد عملية رصد وتعقب، نفذت مديرية المخابرات في الجيش عملية دهم في بلدة القصر الحدودية شمال قضاء الهرمل، واوقفت المدعو (ك.ج) المطلوب بمذكرات توقيف عدة بتهم التهريب والسرقة والخطف مقابل فدية، وتم اقتياده الى احدى المراكز العسكرية للتحقيق باشراف القضاء المختص..