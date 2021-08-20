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لبنان | الدفاع المدني: 91 مهمة خلال 48 ساعة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:09 مساءً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ48 ساعة الأخيرة ، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، توزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد75):
* أعشاب(عدد53) :
(بيروت) (عدد4) : الروشة – الرملة البيضا – الأشرفية.
وكرتون ونفايات في مرفأ بيروت.

(جبل لبنان) (عدد18) : شرتون – بسرين – زوق مصبح – مار شعيا – البيرة – كيفون – عين
وززين – غادير – عوكر – بكفيا – الزغرين – نهر ابراهيم – قرطبا – وادي اده – دوحة الحص.
وأشجار : شحيم – الجية.
ونفايات في بخشتيه.

(الشمال) (عدد11) : الهري – كفرحزير – علما – وادي قنوبين – بحنين – اميون – شكّا – دده – كفرحبو.
وأشجار : محمرش – البترون.

(عكار) (عدد7) : الكويخات – الشيخ زناد – تل عياة – بيت ملّات – عيون الغزلان.
وأشجار : عيات – قبعيت.

(الجنوب) (عدد1): عنقون.

(النبطية) (عدد6) : حاريص – الخردلي – مرجعيون – الكفور – كفرصير.
وأشجار في حاصبيا.

(البقاع) (عدد5) : جب جنين – ضهور زحلة – المرج – الفرزل – الكرك.

(بعلبك الهرمل) (عدد1) : بتدعي.

* منازل (عدد5) : بعلبك – الأوزاعي – مجدل عنجر – السبتية – طرابلس.
* سيارات (عدد10) : بلونة – عشقوت – فيطرون – مجدل عنجر- الشويفات – الجية – حلبا – بسابا – انطلياس – صهريج في الخيارة.
* مؤسسات (عدد1) : داخل مستودع في الهلالية.
* كهرباء (عدد3) : غرفة كهرباء في سد البوشرية – لوحة فواصم وأسلاك كهربائية في بعلبك – مولّد في برمانا.
* نفايات(عدد1) : الفنار.
* إطارات (عدد1) : طرابلس.
* مختلف (عدد1) : حصيد في جديدة مرجعيون.

– نقل وإسعاف (عدد11):
حوادث (عدد7) : مزرعة يشوع – فردان – طريق الجديدة – الرويس – مار الياس – الذوق – برج حمود.
حوادث سير (عدد2): جل البحر ونقل جريح الى المستشفى – أوتوستراد السيد هادي ونقل جريحة الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد2) : إنقاذ 3 مواطنات من داخل بركة مياه إثر سقوط سيارتهن في بعلبك – إنقاذ مواطن من الغرق مقابل شاطىء صور.

– سلامة عامة (عدد3) : خلال مسيرة عاشورائية في صور – إحياء ذكرى عاشوراء في ضاحية بيروت الجنوبية(2).

مجموع المهام المنفذة خلال الــ48 ساعة الأخيرة : 91 مهمة .

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين ب”ضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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