لبنان | خضر: تسجيل 327 حالة نشطة في محافظة بعلبك الهرمل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 17 دقيقة

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تصريح أن “عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل ارتفع مقارنة بشهر حزيران من 32240 إلى 32357 إصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات النشطة انخفض مقارنة بشهر حزيران من 420 ليسجل 327 حالة، وعدد حالات الشفاء ارتفع من 31186 إلى 31395 حالة، وسجلت 708 حالة وفاة حتى اللحظة”.

وأهاب خضر بالمواطنين” التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء”.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 588578، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة.