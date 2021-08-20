لبنان | رسالة صاروخية سريعة من إسرائيل لنصر الله

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2021 10:48 صباحًا

ما إن أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في الأمس أن سفينة محملة بالمازوت ستنطلق خلال ساعات من إيران إلى لبنان الذي يشهد أزمة محروقات حادة وسط انهيار اقتصادي متسارع، حتى جاءه الرد الاسرائيلي سريعاً.

فبعد ان حذر نصرالله الإسرائيليين والأميركيين من أن حزبه سيعتبر السفينة “أرضاً لبنانية”، ما ينذر بردّ منه في حال تعرضها لهجوم بعدما شهدت سفن مرتبطة بإيران وإسرائيل هجمات في الأشهر الماضية، اتهم كل طرف الآخر بالوقوف خلف بعضها أقله… حلقت طائرات اسرائيلية على علو منخفض في سماء بيروت والضاحية الجنوبية وكسروان وتم توجيه رشقات من الصواريخ من جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في سوريا، والرسالة واضحة ممنوع: ان تصل السفينة الايرانية وممنوع الصفقات في لبنان لتشكيل حكومة حزب الله.

وعلّقت أربع طائرات مدنية متّجهة نحو مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت رحلات في الجوّ خلال الضربة الجوية الإسرائيلية التي أصابت ريف دمشق الشمالي ومطار المزة العسكري وحمص والقلمون.

واعتبر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السابق، ديفيد شنكر، إن السفينة التي أعلن نصر الله قدومها، في رأيه، تخرق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

ما هو مؤكد أن الوقود الإيراني في حال وصل سيمثل مرحلة جديدة أكثر تأزما في الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان بسبب فساد المنظومة الحاكمة.