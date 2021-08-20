لبنان | البلاد نحو “شلل عام”.. أزمة المحروقات تشتد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 27 دقيقة

اشتدت اليوم الجمعة أزمة المحروقات، إذ تتجه البلاد نحو “شلل عام”. المشهد الصباحي أمام محطات الوقود في بيروت والمناطق يبدو “غير مسبوق” منذ أشهر، بعدما وصلت الحال بالمواطن اللبناني إلى النوم في سيارته لحجز دور له في “طابور الذُلّ”.

تقاذف مسؤوليات حول تفاقم أزمة المحروقات في لبنان ولا أفق قريباً للحل. محطات “كورال” أقفلت نهائياً بعد نفاد مخزونها بالأمس، في حين أعلنت “توتال” مزاولة عملها اليوم بعد إفراغ باخرة محمّلة بالبنزين والمازوت يوم الأربعاء.

أمّا محطات “الأيتام”، فاعتذرت من زبائنها لإقفال أكبر محطّاتها في لبنان (طريق المطار) قسراً بعد نفاد مخزونها أيضاً.

طوابير السيارات اصطفّت أمام المحطات منذ الصباح الباكر متسبّبة بزحمة سير خانقة في بيروت، فيما لا تزال أغلبية محطات “توتال”، في المناطق، مقفلة إلى الآن.

من جهته، أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، صباح اليوم، أنّ “مصرف لبنان لا يزال عند موقفه، والحكومة متمسّكة برفضها لقراره”.

وكان المصرف المركزي طلب رفع الدعم الكليّ عن المحروقات، وقال إنّه سيؤمّن الدولارات اللازمة لاستيراد الوقود لكن على أساس سعر صرف السوق؛ أمّا الحكومة فترفض القبول بهذا الطرح، وترفض القيام بدورها في ظلّ الانهيار الراهن.

وتابع البراكس في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا حلحلة حتى الآن، لكن المساعي مستمرّة. شركات عدّة نفد مخزونها من البنزين وتوقّفت عن التسليم”، مؤكّداً أنّ “الطوابير ستطول لدى بعض المحطّات الصامدة”.

وختم قائلاً: “بغياب أي اتفاق، نحن ذاهبون إلى التوقّف القسري عن البيع في المحطات، وإلى الشلل العام”.