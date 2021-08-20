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لبنان | مالكو ومستثمرو معامل تعبئة الغاز المنزلي: التأخير في إتخاذ الحل السريع يزيد المعاناة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

قوارير الغاز

دعت “نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي”، في بيان، “المسؤولين عن قطاع النفط وزارة الطاقة ومصرف لبنان، الى ايجاد الحل القريب والعاجل بإستمرار فتح الاعتمادات لبواخر الغاز لإمكان استجرار الغاز السائل إن كان بسعر مدعوم او غيره، حفاظا على جميع المواطنين الموضوعين في المواجهة مع أصحاب الشركات”.

وطالبت “أصحاب القرار ان يكون عندهم الحل سريعا حتى تنتهي بعض مأساة البلد والإسراع بالبدائل للمواطن من ناحية البطاقة التموينية، لأن التأخير في إتخاذ القرار يزيد المعاناة والمشاكل للمواطن على الطرق”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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