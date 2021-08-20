لبنان | جنون دولار السوق السوداء.. الأزمة على حالها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، 19000 ليرة للمبيع و19100 ليرة للشراء.

وبدأ الدولار موجة صعود جديدة بعد أن تراجع في الأسبوع الماضي، على وقع بعض التفاؤل من ظهور بوادر على تشكيل حكومة جديدة في البلاد برئاسة رجل الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، بدل حكومة تصريف الأعمال الحالية.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.