لبنان | ما صحة خبر توقف حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2021 12:23 صباحًا

نفى مدير عام الطيران المدني بالتكليف، فادي الحسن، المعلومات التي تحدثت عن توقف حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي بعد القصف الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف سوريا من لبنان.

إلى ذلك أوضح الحسن في حديث تلفزيوني أنّه وبالتزامن مع القصف الإسرائيلي طلب برجا المراقبة في سوريا وقبرص من طائرتين مدنيتين كانتا متوجّهتين إلى مطار بيروت تغيير مسارهما بسبب القصف لتعود الطائرتان وتحطا بشكل طبيعي في مطار بيروت.

وأوضح أنّ “الطائرتين كانتا فوق سوريا وقبرص وأكملتا مسارهما بشكل طبيعي وتم تعليقها اثناء القصف”.