لبنان | تعليق رحلة تابعة لطيران الشرق الاوسط جراء الغارات على سوريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2021 12:23 صباحًا

أفاد موقع “إنتل سكاي” أن رحلة تابعة لطيران الشرق الاوسط معلقة بسبب الغارات الجوية على سوريا، كما توقفت حركة إقلاع الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي نتيجة تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.

في المقابل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس، بأن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع لحزب الله وميليشيات إيرانية في محيط دمشق، حيث تصاعدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب من تلك المواقع.

جاء ذلك في وقت أكدت فيه وسائل إعلام تابعة للنظام السوري صحة الغارات، وكشفت عن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق.

كما أعلنت مصادر إعلامية لبنانية عن أن صواريخ أطلقتها اسرائيل قد عبرت أجواء لبنان باتجاه سوريا.

وكشفت أن طيراناً إسرائيلياً قد حلّق في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية وكسروان.