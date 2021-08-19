لبنان | رابطة الأساتذة المتفرغين في اللبنانية التقت المجذوب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

لبت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية دعوة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب إلى اجتماع عاجل عقد اليوم للتشاور والتباحث في قضايا الجامعة اللبنانية وخصوصا بعد البيان الأخير للهيئة التنفيذية.

وبعد أن استمع الى شرح مفصل حول مجمل الظروف والدوافع التي أدت بالهيئة لإعلان موقفها بما يخص العام الجامعي 2021 – 2022. وقد أكدت الهيئة حرصها على مستقبل الطلاب وعلى مستقبل الجامعة، ولكن واقع الحال يشير بوضوح إلى عدم إمكانية البدء بعام جامعي جديد.

أبدى الوزير تفهمه وأكد على سعيه مع الجهات المعنية على المستوى الداخلي والخارجي لإيجاد حلول عملية تكفل استمرارية عمل الجامعة وتحسن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لأساتذتها وموظفيها. وأبلغ الهيئة أنه خلال أيام سوف يعلن عن خطوات عملية في هذا الشأن. واتفق الطرفان على إبقاء الإجتماعات مفتوحة حتى الوصول إلى الحلول المنشودة.