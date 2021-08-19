لبنان | توقيف أحد أهم تجار ومهربي المخدرات في عنجر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أوقفت قيادة الجيش (ح.ج) وهو من كبار تجار ومهربي المخدرات في لبنان ويرتبط بأشخاص يُشتبه بتورطهم في أعمال غير مشروعة.

وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 19/ 8/ 2021، تمكنت قوة خاصة من مديرية المخابرات في منطقة عنجر- البقاع من توقيف (ح.ج) وهو من كبار تجار ومهربي المخدرات في لبنان ويرتبط بأشخاص يُشتبه بتورطهم في أعمال غير مشروعة. وقد ضُبط معه مسدس حربي.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.