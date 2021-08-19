لبنان | موجة حرّ حتى أوائل أيلول.. احذروا الحرائق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية Lari بأن موجة الحر تشتد غداً الجمعة ٨/٢٠ وتستمر حتى أوائل شهر أيلول مع ارتفاع مؤشر الحرائق في مختلف المناطق اللبنانية. لذا يطلب الانتباه الشديد.

في المقابل، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل، مع ضباب محلي خلال الفترة المسائية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط وتتأثر بها المرتفعات والمناطق الداخلية اللبنانية بدءا من يوم الجمعة وتستمر للأيام المقبلة. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و 33)

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، مع تكون ضباب محلي على المرتفعات أحيانا.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل، مع ضباب محلي خلال الفترة المسائية.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على الجبال والداخل وانخفاض في نسبة الرطوبة مما يستدعي التحذير من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.