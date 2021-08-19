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لبنان | الامن العام جنوباً كثف دورياته على محطات الوقود

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

الأمن العام

كثف المكتب الإقليمي للأمن العام في محافظة لبنان الجنوبي دورياته مع تصاعد أزمة المحروقات، منعا لاحتكار بيعها من قبل أصحاب المحطات، وتنظيم آلية تعبئتها للمواطنين، بعدما سببت حالة الفوضى وقوع اشكالات متنقلة في صيدا وبلدات جنوبية.

وقامت عناصر المكتب بسلسلة دوريات في جزين وصيدا وبلدات جنوبية بعد شكاوى تلقتها على خطها الساخن، حيث عملت على مساندة ومؤازرة أصحاب محطات، عبر فرض عملية تنظيم تعبئة مادة البنزين للمواطنين كل بحسب دوره، وفتح محطات أخرى والزامها بيع الكميات المتوافرة لديها بعد مناشدة الأهالي، لامتناعها عن تلبية حاجاتهم من المحروقات، الأمر الذي أشاع أجواء من الارتياح لدى الجميع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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