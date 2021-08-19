لبنان | لقاء بين عون وميقاتي الآن.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أفادت معلومات صحفية عن أن لقاء يعقد الآن بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد اتصال اجراه عون بميقاتي دعاه فيه الى منزله في قصر بعبدا.

في المقابل، أكد ميقاتي لعون أنه متمسك بالمسعى لتشكيل حكومة جديدة للبنان وفق الأسس المعروفة.

وذكر المكتب الإعلامي لميقاتي، في بيان أصدره اليوم الخميس، أنه “يقدر… لعون مضمون البيان الذي أصدره وتأكيده استمرار التعاون لتشكيل حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي”.

وأضاف البيان أن ميقاتي “إذ يقدر لفخامته إيجابية الموقف، يؤكد أنه سيستمر في مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الاسس المعروفة، كما أنه ليس في صدد الدخول في أي سجال أو نقاش على الإعلام، متمنيا على الجميع إقران الإيجابيات المعلنة بخطوات عملية لتسهيل مهمته وتشكيل الحكومة في أسرع وقت”.

وفي وقت سابق من الخميس أصدر المكتب الإعلامي لعون بيانا قال فيه إنه “مصمم على الاستمرار في التعاطي بانفتاح وتعاون وإيجابية” مع ميقاتي “لتأمين ولادة حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي”.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خطيرة متزامنة مع فراغ سياسي حيث انهارت الليرة اللبنانية مع نفاد الدولار في البلاد، وعدم وجود أي خطة إنقاذ للدولة في الأفق، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 400%.

وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.