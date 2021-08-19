لبنان | من اشترى شحنات الوقود الإيرانية لإيصالها إلى لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2021 6:32 مساءً

في ظل الأزمات الجنونية التي يمرّ بها لبنان، وبعدما أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تزويد لبنان بشحنات وقود من إيران إلى لبنان، أفادت نورنيوز الإيرانية أن الشحنة تم شراؤها كلها من قبل مجموعة من رجال الأعمال الشيعة اللبنانيين.

وأضاف: “شحنات الوقود من إيران تعتبر ممتلكات لرجال أعمال لبنانيين شيعة منذ لحظة التحميل”.

ومن المقرر أن تُبحر خلال ساعات قليلة سفينة محمّلة بالمازوت (أو الديزل) من إيران إلى لبنان، حسب ما أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله اليوم، وهي السفينة الأولى.

وهي قطعاً أنها لن تكون الوحيدة بل تتبعها سفن أخرى، كما قال. أما وقد أكد نصرالله استيراد المحروقات من إيران، ومن بعده أكد نواب حزب الله، ومنهم النائب حسن فضل الله أن استيراد النفط من إيران يحل مشكلة النفط والكهرباء وسعر صرف الليرة في البلاد، فذلك يعني أن الكميات الواردة من إيران لن تقتصر على المازوت بل ستتعداها إلى البنزين، وربما الفيول أويل.