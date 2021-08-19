اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | أرقام “كورونا” في لبنان “طلوع”

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

لبنان

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الخميس 6 حالات وفاة و1993 إصابة جديدة بـ”كورونا”.

في الموازاة، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي في حديث سابق له ألا إقفال للبلد في المرحلة القريبة، موضحا أن حوالي 350 شخصاً موجودون حاليا في غرف العناية الفائقة بعدما كان العدد قد تراجع الى أقل من مئة في الفترة السابقة.

ورأى أن الخوف ليس من كورونا، بل من عدم قدرة القطاع الصحي على المواجهة لإعتبارات عدة منها نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وإنهيار الليرة وهجرة الأطباء والممرضين. وفي ملف الدواء، اعتبر “أننا متجهون نحو الأسوأ”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا