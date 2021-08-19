لبنان | أرقام “كورونا” في لبنان “طلوع”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الخميس 6 حالات وفاة و1993 إصابة جديدة بـ”كورونا”.

في الموازاة، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي في حديث سابق له ألا إقفال للبلد في المرحلة القريبة، موضحا أن حوالي 350 شخصاً موجودون حاليا في غرف العناية الفائقة بعدما كان العدد قد تراجع الى أقل من مئة في الفترة السابقة.

ورأى أن الخوف ليس من كورونا، بل من عدم قدرة القطاع الصحي على المواجهة لإعتبارات عدة منها نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وإنهيار الليرة وهجرة الأطباء والممرضين. وفي ملف الدواء، اعتبر “أننا متجهون نحو الأسوأ”.