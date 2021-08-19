لبنان | شركة أراكو للاسفلت: لم نوقع العقد مع مجلس الإنماء و الإعمار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أوضحت شركة أرامكو للأسفلت اللبنانية أن التقرير الذي بثته قناة الجديد التلفزيونية في نشرة الأخبار المسائية بتاريخ ١٨/ ٨/٢٠٢١ والمتعلق فيما خص شركتنا بمشروع تأهيل طرق في قضائي بعبدا وزحلة الممول من البنك الدولي وعن توزيع حزبي وسياسي جرى على هذه المناقصات.

وأشارت في بيان إلى أن “شركتنا تعمل في مجال المقاولات وخاصة فيما يتعلق بتأهيل وتزفيت الطرق منذ ما يزيد عن 25 سنة ولديها الخبرة والريادة في هذا المجال، كما يهم شركة أراكو أن توضح أنها بالفعل قدمت أدنى الأسعار في هذه المناقصة العمومية، إلا أنها لم توقع العقد مع مجلس الأنماء و الأعمار لأسباب وقرارات خاصة بالشركة و بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد، وبنتيجة ذلك طبق المجلس البند الجزائي المنصوص عنه في دفتر الشروط لهذه المناقصة بسحب الكفالة المصرفية البالغة قيمتها ٢٥٠.٠٠٠ $ وذلك بموجب كتاب موجه من المجلس إلى المصرف المصدر لهذه الكفالة”.

وقالت: “إن هذا الأمر يدحض الفكرة التي حاول التقرير الإيحاء بها ومفادها أن أسعار المشاريع مرتفعة وتحقق أرباحا طائلة”.

وأضافت: “بناء عليه فإننا وعطفا على كل ما ذكرناه أعلاه تكون شركتنا قد بينت للرأي العام حقيقة مسألة رسو المناقصة المذكورة أعلاه على شركتنا وما تلاها من مستجدات غاب عن التقرير ذكرها”.