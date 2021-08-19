لبنان | مشروع قرار فرنسي للتمديد لـ”اليونفيل” يتضمن دعم الجيش

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

كشفت مصادر ديبلوماسية دولية لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن فرنسا قدّمت الى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بالتجديد سنة لمهمة القوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونفيل”.

و أكدت المصادر، أن المشروع يتضمن ضرورة مساعدة الجيش اللبناني حتى يستمر في القيام بمهماته و يحض المشروع الدول على تقديم الغذاء والماء والوقود له على أن تكون إدارة الدعم تحت رقابة دولية، واعتبرت المصادر، أن دعم الجيش بعد صدور القرار يصبح ملزماً.

وبطبيعة الحال، يطلب مشروع القرار التجديد سنة للقوة الدولية دون تعديل لا في المهمة ولا في العدد لتقوم بواجباتها في تحقيق الأمن و السلم الدوليين انطلاقاً من الجنوب اللبناني. و يشدد مشروع القرار الفرنسي، بحسب المصادر، على أهمية تشكيل حكومة و إصلاحات في البلد، و على أهمية دور “اليونفيل” في الإستقرار في المنطقة لا سيما في ظل الوضع اللبناني الدقيق.

و أوضحت المصادر، أن فرنسا كما كل سنة تقوم بتقديم مشروع قرار التمديد لـ”اليونفيل” الى المجلس، ومن المقرر أن يجري المجلس العديد من جلسات المشاورات حول نص القرار الأسبوع المقبل. و أكدت أن هناك أجواء إيجابية بإمكان استصدار القرار الذي يمدد للقوة من دون عقبات، و أن أية دولة في المجلس لن تطرح ما يعيق التمديد لولاية القوة، خلافاً لما كان يحصل خلال السنوات الماضية و عند إجراء مشاورات حول مشروع قرار التمديد.