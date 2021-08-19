لبنان | على وقع التعقيد الحكومي.. قفزات متسارعة لدولار السوق السوداء!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، حيث اقترب من حدود الـ20000 ليرة، وبلغ عصر اليوم 19825 – 19875 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية، ما بين 18400 – 18500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

الجدير بالذكر أن البنوك اللبنانية كانت قد حددت سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.