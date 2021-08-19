لبنان | ميقاتي: لست في صدد الدخول في أي سجال أو نقاش على الإعلام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 8 ثواني

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلّف نجيب ميقاتي البيان الاتي:

يقدّر دولة الرئيس نجيب ميقاتي لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مضمون البيان الذي أصدره وتأكيده استمرار التعاون لتشكيل حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي.

إن دولة الرئيس، إذ يقدر لفخامته إيجابية الموقف، يؤكد انه سيستمر في مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الاسس المعروفة، كما أنه ليس في صدد الدخول في اي سجال او نقاش على الاعلام، متمنيا على الجميع إقران الايجابيات المعلنة بخطوات عملية لتسهيل مهمته وتشكيل الحكومة في أسرع وقت.