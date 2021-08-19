لبنان | واشنطن: سنساعد لبنان في استجرار الطاقة الكهربائية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2021 4:52 مساءً

أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون تلقى، قبل ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا التي ابلغته انه، تعقيبا على المداولات التي أجرتها معه خلال زيارتها الأخيرة الى قصر بعبدا، تبلّغت قرارا من الإدارة الأميركية بمتابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري الى الأردن تمكّنه من انتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا.

وبحسب ما ورد في البيان، فسيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا الى شمال لبنان.

ولفتت السفيرة شيا، وفقاً للبيان، الى ان الجانب الأميركي يبذل جهدا كبيرا لانجاز هذه الإجراءات، وان المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.

من جهته، شكر الرئيس عون السفيرة الأميركية على الجهد الذي تبذله لتحقيق هذه الخطوة التي تصب في مصلحة جميع اللبنانيين الذين يمرون بأزمة اقتصادية ومعيشية حادة، واعدا ببذل الجهد المطلوب من لبنان لتحقيق هذا المشروع.