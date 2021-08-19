لبنان | الاحرار: اللامركزية الادارية الموسعة بداية لحل الازمات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 59 دقيقة

عقد المجلس الاعلى في حزب الوطنيين الاحرار، اجتماعه الاسبوعي برئاسة كميل دوري شمعون، من خيمة الثوار في المرفأ والكترونيا مع مفوضي المناطق في لبنان والخارج.

ودعا المجتمعون المواطنين “الاحرار والسياديين الى المشاركة والنزول الى خيمة الثورة”، شاكرين للقوى الامنية والجيش “الجهود التي يقومون بها من أجل اكتشاف تخزين المحروقات”.

وطالبوا التجار ب”الكف عن احتكار المواد الغذائية والمحروقات والادوية”، مشددين على “أهمية التدقيق الجنائي على أن يتم من قبل شركة موثوقة بعيدا من السمسرات وأن يطال جميع دوائر الدولة وليس فقط مصرف لبنان”.

وفي الختام، اعتبر المجتمعون ان “اللامركزية الادارية الموسعة تبقى بداية لحل الازمات”.