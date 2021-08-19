لبنان | في ظل أزمة الكهرباء.. نصائح من جمعية المستهلك للبنانيين تتعلق بسلامة الغذاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

دعت جمعية المستهلك، في بيان اليوم “مع ازدياد المخاطر التي تهدد سلامة غذاء المستهلك في ظل الانقطاع المتقطع او الكلي للكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، الى التقليل من شراء الأغذية المبردة والشراء بحسب الحاجة وعدم الاعتماد على البراد أو الثلاجة لحفظ الغذاء لمدة طويلة، لأن البرودة المتقطعة تزيد من مخاطر الغذاء، وخصوصا أنها تتخطى الحدود الحرجة وتعرض المستهلكين للتسمم الغذائي”.

ونصحت ب “الشراء بحسب الحاجة اليومية وتجنب التخزين المبرد، والامتناع عن تخزين اللحوم والأجبان والألبان في البراد أو الثلاجة إلا إذا حافظت كل الوقت على درجة الأمان أي 4 درجات مئوية للتبريد، واللجوء الى تجفيف الخضار والفواكه كطريقة حفظ بديلة، والتخفيف من شراء الأغذية المبردة والمثلجة والشراء من متجر موثوق به، والتبليغ عن أي غش أو تلف مادة غذائية بعد الشراء على الخط الساخن للجمعية01750650”.

وشددت على أن “هذه الإجراءات وقائية لحماية سلامة المستهلكين وصحتهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن”.