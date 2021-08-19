لبنان | قوى الأمن تعمم صورة سيدة خرجت من بيتها في جبيل ولم تعد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

حورية أحمد حامو (من مواليد عام 1981، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 17-7-2021، منزلها الزوجي في جبيل ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشّرطة القضائية على أحد الرقمَين

441527-06 أو 423039-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.