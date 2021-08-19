لبنان | أبو شقرا: المسؤولون صامتون والخلاف قائم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن وضع المحروقات اليوم مثل الأمس، مشيراً الى صمت المسؤولين، وإستمرار الخلاف، موضحاً أن لا قرار تم الإتفاق عليه حتى الآن.

وأضاف في حديث الى صوت لبنان، أنه حالما يتخذ المسؤولون القرار، على أي تسعيرة، وفق 3900 ليرة أو غيرها، فإن البواخر الموجودة في البحر ستبدأ على الفور في عملية التفريغ، المهم أن يتحمل المسؤولون المسؤولية.

ولفت الى أنه تم تفريغ باخرة مازوت وفق تسعيرة 3900 ليرة، ولا تكفي في ظل عطش السوق، وإن شكلت حلحلة نسبية، معطياً الأولوية لتزويد المستشفيات والقطاعات الطبية، والقضايا الطارئة بهذه المادة.