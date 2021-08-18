لبنان | تدابير سير على مداخل الضاحية الجنوبية اعتباراً من فجر الخميس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 10 دقائق

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه لمناسبة ذكرى عاشوراء، سيقام يوم الخميس 19-8-2021 مسيرة حاشدة تجوب شوارع الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

لذلك، وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم منع مرور الآليات (منع الدخول والخروج) على مختلف أنواعها، عبر مداخل الضاحية، اعتباراً من الساعة 4:30 من فجر التاريخ المذكور أعلاه ولحين انتهاء المراسم، أي قرابة الساعة 11:30 من قبل ظهر التاريخ ذاته.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم سلوك هذه الطرقات، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام.