لبنان | توقف خدمات أوجيرو ضمن هذه المناطق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 28 دقيقة

أعلنت شركة “أوجيرو” عن توقف خدماتهم ضمن نطاق سنترالي المريجة والعمروسية مؤقتًا الى حين اعادة تزويدنا بمادة المازوت.

وقالت في بيان عبر “تويتر”: “توقّفت خدماتنا ضمن نطاق سنترالي المريجة والعمروسية مؤقتًا الى حين اعادة تزويدنا بمادة المازوت”. وأضافت: “نعتذر عن هذا الظرف الخارج عن إرادتنا”.

وتعاني هيئة أوجيرو من فقدان المازوت، فبعض محطات إرسال اتصالاتها لم تؤمَّن لها الكميات المطلوبة لتشغيلها، ولا تستطيع أوجيرو إيصال صهاريج المازوت إليها، “بسبب توقيف الصهاريج (في الطرق).

أما المحطات الأخرى فتصلها الصهاريج ويعاد تشغيلها تباعاً”، وفق تأكيد مدير عام أوجيرو عماد كريدية، كاشفاً عن “خروج 12 سنترالًا عن الخدمة”.

ورأى في ما يتعلق بالكلام عن ضعف الانترنت، أن “ليس هناك ما يسمّى ضعف الإنترنت. فالإنترنت المؤمَّن شرعياً من أوجيرو يتوقف عند انقطاع الكهرباء ولا يسوء”.

ولفت كريدية إلى أن “مركز المريجة (في الضاحية الجنوبية) لن يستلم المازوت، وقد يتوقف الأنترنت هناك في اليومين المقبلين”.