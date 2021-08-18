لبنان | “كهرباء لبنان”: تعديات على محطة الحرج

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ أنه بتاريخ 17/8/2021 حوالي ​الساعة​ العاشرة ليلاً، وأثناء قيام المناوب في محطة الحرج الرئيسية في ​بيروت​ بإجراء مناورة عادية على مخارج التوزيع، أدى عطل غير معروف الأسباب حتى اللحظة في المحطة المذكورة إلى نشوب ​حريق​ في خلايا التوتر المتوسط العائدة للمحول 220/11 ك.ف رقم 1 وفي محول الحماية التابع له، وعلى الأثر تدخلت فرق الإطفاء مشكورة وأخمدت النيران قبل امتدادها الى بقية المنشآت.

وأوضحت المؤسسة أنها “تقوم حالياً بالكشف ومسح الاضرار حيث طال الحريق بعض التجهيزات التي لا يمكن تأمينها في وقت قريب وتقوم بإجراء الفحوصات بغية تحديد اية أضرار إضافية لا سيما على المحولات الرئيسية 220 ك.ف التي قد يكون لتضررها عواقب وخيمة، كما أن ​التحقيقات​ الداخلية جارية بغية معرفة اسباب الحادث، مع العلم بان المناوب قدم افادته لدى ​الاجهزة الامنية​ فور حصول هذا الحادث، وهي قيد المتابعة من قبلها”، مشيرة الى أن “إعادة التغذية الكهربائية عبر هذه المحطة الى جزء من المشتركين متوقعة خلال أيام قليلة لا سيما أن اعمال التنظيف انطلقت منذ اليوم، كما أن المؤسسة ستسعى الى تامين القسم الاخر بالحد الادنى الممكن من خلال خطة عمل عبر ربط بعض المخارج بالمحطات المجاورة في ​الحازمية​، الضاحية، ​الأونيسكو​ و​البسطة​”.

وبيّنت أن “محطة الحرج كانت تتعرض منذ حوالي أسبوع لتعديات من قبل بعض الشبان الذين عمدوا الى الدخول الى المحطة والعبث بلوحات التحكم والحماية وهي كانت خارجة عن سيطرة المؤسسة طوال الأيام الأخيرة، وطلبت المؤسسة في هذا السياق من المواطنين الكرام عدم الدخول الى المحطة وفسح المجال للفرق الفنية التابعة للمؤسسة للقيام بواجباتها، كما تمنت على القوى الأمنية المساندة بغية منع أية اعتداءات قد تحصل داخل المحطة”.