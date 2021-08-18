لبنان | إصابات ووفيات كورونا إلى ارتفاع.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الأربعاء 5 حالات وفاة و1689 إصابة جديدة بـ”كورونا”.

في هذا المجال، رأى مدير “مستشفى رفيق الحريري” الحكومي، فراس أبيض، أن “القطاع الصحي في لبنان يمر في وقت صعب جداً، بسبب قضية المازوت، ولو لم يتم تأمين المازوت ولم يتم دعم عدد من المستشفيات الكبرى لكنا وصلنا بالتأكيد إلى مرحلة انهيار القطاع الصحي.

ويواجه القطاع الطبي في لبنان تحديات كبيرة على أصعدة عدة، لا تقتصر على ما أنتجته أزمة المحروقات في البلاد، التي يراها المعنيون أسهل الأزمات، إذ تنتهي بتوفير المادة المطلوبة، أما الأخطر فهو ما ستحمله الأيام المقبلة من انعكاس لأزمات أخرى على القطاع الصحي.

انقطاع الأدوية والمعدات الطبية يشكل اليوم مشكلة أكبر من أزمة المازوت والكهرباء، فتوفير هذه المتطلبات للمستشفيات ليس بالسهل ولا هو متعدد المصادر كحال المحروقات.

وفي هذا الإطار يحذر نقيب المستشفيات من الأسوأ الذي يراه قادماً في الأيام المقبلة، لأسباب عدة.