لبنان | مايا دياب للمسؤولين: الموت لكم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عبّرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن امتعاضها من الوضع السيء الذي يعيشه اللبناني يومياً من أزمات وذلّ. ونشرت فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لممرضة تنقل مريض على الطريق.

ولّقت على الفيديو بالقول: “انشالله كل الرؤساء والمسؤولين والوزراء والنواب الفاسدين بيحتاجوا مستشفى بالإيام اللي جايي.. ما تخافوا رح نطببكن على ايدينا.. الموت لكم”.

ويعيش الشعب اللبناني ظروفًا قاسية إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة؛ ما أدى إلى تراجع مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية، وعليه انخفض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.