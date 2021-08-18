لبنان | توضيح من بلدية الطيبة عن المازوت المخزن في محطة نحلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت بلدية الطيبة في بيان، ان “الخبر عن وجود كمية من المازوت مخزنة في محطة نحلة ومصادرتها، غير دقيق، وان أبناء بلدة الطيبة يعلمون أن هذه المحطة مغلقة منذ عدة سنوات وصاحب المحطة مشكورا وضع خزانات المحطة تحت تصرف البلدية لتخزين المازوت لمصلحة مولدات البلدية حصرا ودون مقابل، والكمية المخزنة تستعمل حصرا لتشغيل مولدات الكهرباء في البلدة وتأمين استمراريتها في ظل التقنين القاسي الذي تعاني منه البلاد، ولتخفيف الأعباء عن أهلنا الكرام، وكل إجراءات التخزين تمّت ضمن الأطر الإدارية القانونية والشفّافة من خلال قرارات اتخذت في مجلس بلدية الطيبة وقبل أزمة انقطاع المازوت، وضمن أطر السلامة العامة.

وهذا الموضوع يتابع من قبل بلدية الطيبة مع المراجع القضائية المختصة ، وتهيب البلدية بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار، نظرا للاساءات التي يمكن أن يسببها لصاحب المحطة وبلدة الطيبة وأهلها.

والبلدية تحتفظ بحقها في الرد القانوني على كل الافتراءات التي طالتها وتطال صاحب المحطة وعلى من يشهر بالبلدة والبلدية ضمن الأصول القانونية”.

بلدية الطيبة 18-8-2021