لبنان | تدابير سير في النبطية بمناسبة إحياء اليوم العاشر لذكرى عاشوراء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 19-8-2021 وبمناسبة إحياء اليوم العاشر لذكرى عاشوراء في النادي الحسيني في مدينة النبطية، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين، لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

أولاً: منع مرور ووقوف السيّارات، اعتباراً من الساعة 17:00 من بعد ظهر اليوم 18-8-2021، ولغاية انتهاء مراسم “اليوم العاشر” بتاريخ 19-8-2021، في الأماكن التالية:

– محيط ساحة البيدر (ملعب مدينة النبطية)

– من السرية القديمة باتّجاه محطّة المقدّم حتى السّاحة العامّة.

– خلف “جبّانة” النبطية.

– طلعة الشيخ عبد الحسين صادق – حيّ البيّاض.

– الطريق الجديدة بالقرب من النجمة الشرقيّة.

ثانياً: منع مرور ووقوف السيّارات في شارع محمود فقيه (قرب فلافل العجمي) حتى السرية القديمة، اعتباراً من منتصف ليل 18-8-2021 وحتى انتهاء مراسم “اليوم العاشر”.

ثالثاً: على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية ان يحوّلوا مسار سيّاراتهم عن الطرقات المؤدّية إلى ملعب مدينة النبطية.

لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمة وتوجيهاتهم، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.