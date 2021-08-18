لبنان | القضاء العسكري يدعي على 22 شخصا بحادثة خلدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، ادعى على 22 شخصا في حادثة خلدة التي قتل فيها ثلاثة عناصر من “حزب الله”، بينهم 8 موقوفين، بجرائم اطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، والقتل ومحاولة القتل وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والتخريب في الممتلكات العامة والخاصة، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة القاضي فادي صوان الذي استجوب ثلاثة منهم وأصدر مذكرات توقيف وجاهية في حقهم.