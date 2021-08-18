لبنان | اللواء خير تابع ملف مصابي التليل يرافقه وفد طبي مصري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ 15 دقيقة

جال الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير مع وفد طبي مصري ضم: الدكتور أحمد محمد المهدي سالم، الدكتور مصطفى علي محمود هارون والدكتور وائل محمد عبدالله عياد، على كل من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في وزارة الصحة، ومستشفى الجعيتاوي في بيروت حيث يعالج عدد من المصابين بحروق بالغة جراء انفجار التليل.

وشكر اللواء خير الوفد الطبي والسفير المصري والحكومة المصرية على المبادرة الاخوية الطيبة بارسال وفد طبي وكميات من الادوية لمساعدة المصابين جراء انفجار التليل في عكار. وقال: “عودتنا الحكومة المصرية على رأسها الرئيس السيسي والشعب المصري على مد العون والمساعدة الفورية للشعب اللبناني عند اي نكسة او حاجة او استغاثة لتكون في طليعة الدول المساعدة”.