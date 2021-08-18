لبنان | البزري يحذر من التلكؤ في فتح اعتمادات الأدوية المزمنة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ 21 دقيقة

آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2021 2:21 مساءً

حذر رئيس اللجنة الوطنيّة لإدارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري من “تلكؤ مصرف لبنان في فتح الاعتمادات الضرورية المتعلقة ببعض الأدوية المزمنة، لا سيما تلك المرتبطة بإلتهاب الكبد الفيروسي وغيرها من الأمراض المشابهة، مما يشكل خطرا على المرضى ويؤدي إلى صعوبة علاجهم مستقبليا وتراجع وضعهم الصحي، خصوصاً وأن هذه الأدوية يجب أن تعطى بشكل يومي ومستمر ومنتظم”.

واكد في بيان انه “من المفيد أن يكون هناك مزيد من التنسيق بين وزارة الصحة وبين مصرف لبنان، وذلك لتحديد أولويات بعض الأدوية التي لا يجوز إنقطاعها، لأنه يشكل خطرا على المرضى ويؤدي إلى اختلاطات ناجمة عن صعوبة علاجها مستقبلا”.