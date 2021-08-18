لبنان | في لبنان.. فوضى وقطع طرقات وأزمة محروقات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2021 1:41 مساءً

تشهد طرقات لبنان زحمة سير خانقة منذ الصباح الباكر نتيجة أزمة المحروقات التي ما زالت تتفاقم وسط الإنهيار الإقتصادي.

إذ قطع محتجون الطريق بالشاحنات عند محطة توتال في العدوسية في الزهراني بسبب رفض المحطة بيع البنزين.

كما وتوقّف السير كليًا من جل الديب باتجاه نهر الموت وصولا الى الدورة.

وقُطع الطريق البحري في صيدا وأقيمت مسيرة غضب حاشدة.

وقطع محتجون طريق البداوي وازدحام على محطة في المنية.