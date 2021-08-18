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لبنان | تعرفوا إلى أسماء الأوائل في الامتحانات الرسمية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 12:16 مساءً - منذ 14 دقيقة

الامتحانات الرسمية - لبنان

صدرت يوم أمس، نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية في فروعها الاربعة، اليكم أسماء الأوائل في كلّ فرع ومعدلاتهم:

يعقوب طوني فرام، LH، من غزير، تلميذ ثانوية غزير الرسمية المختلطة، بمعدل ١٧.٩٢٦

رفقا انطوان ابراهيم، SE، من الكورة، تلميذة ثانوية القديسة تريزيا – اميون، بمعدل ١٩.٠٣٢

نادين فادي الحاج شحادة SG، من شحيم، طالبة ثانوية رفيق الحريري بمعدل ١٩.٤٤٤

ساره فؤاد المولى، SV، من حربتا بعلبك، تلميذة ثانوية الشهيد حسن قصير، بمعدل ١٩.٥٠٠

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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