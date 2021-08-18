لبنان | درجات الحرارة مستقرة.. إليكم تفاصيل الطقس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 12:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

يسيطر على لبنان طقس صيفي رطب وحار، بشكل اعتيادي، والحرارة مستقرة نسبياً وتتمحور حول المعدلات الموسمية، فيما الأجواء تكون مشمسة ثم تتحول تدريجياً خلال النهار الى غائمة جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال اليوم، وفي الايام المقبلة تعود وترتفع الحرارة.

وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الاربعاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة

٢- الجو : قليل السحب يتحول غائم جزئياً مع تشكل ضباب

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة تنشط شمالا ٢٠-٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

الخميس : طقس صيفي معتاد مع استقرار الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة ، من ١٦ الى ٣٥ درجة بقاعا و من ١٨ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٠كم/س

الجمعة : طقس صيفي معتاد مع استقرار الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة ، من ١٦ الى ٣٤ درجة بقاعا و من ١٨ الى ٢٦ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع ضباب محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٠كم/س