لبنان | مطالب الجامعة اللبنانية بين وزني وأيوب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 12:16 مساءً - منذ ساعتين

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني رئيس الجامعة اللبنانية د. فؤاد أيوب وتم البحث في المطالب التي تتعلق بالجامعة، لاسيما ضرورة زيادة موازنة الجامعة نظراً لفقدان القدرة الشرائية لموظفيها وأساتذتها وانعدام القدرة التشغيلية مع فرق سعر الصرف.

وأكّد وزني على حرصه الشديد على الجامعة اللبنانية ودورها الريادي.

وطالب أيوب الوزير وزني بشمل موظفي وأساتذة الجامعة بزيادة بدل النقل والسلفة الاستثنائية على الراتب لمرة واحدة كمساعدة اجتماعية.

وتناول الاجتماع موضوع نقل الاعتمادات اللازمة لإمكانية دفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين بالساعة بالإضافة إلى ضرورة تسديد الرواتب والمخصصات بالكامل من المصارف حيث وعد وزني بالتواصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإيجاد الحل المناسب.