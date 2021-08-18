لبنان | دولار السوق السوداء يسجل انخفاضا جديدا!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

يسجّل دولار السوق السوداء انخفاضاً ملحوظا منذ بداية هذا الأسبوع، وبلغ سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء ما بين 18300 و18400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.