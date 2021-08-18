لبنان | بوغدانوف دعا إلى الاسراع في تأليف حكومة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

استقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية أمل أبو زيد.

وأوضح بيان للخارجية الروسية، انه “تم خلال اللقاء تبادل معمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في لبنان. وتم البحث خصوصا في أهمية الانتهاء في أقرب وقت من تأليف حكومة في لبنان برئاسة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي من أجل التغلب على الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

وجدد الجانب الروسي تأكيد “موقفه الثابت الداعم لسيادة أراضي الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامتها، وحل كل القضايا الموضوعة على الأجندة الوطنية من اللبنانيين أنفسهم من دون تدخل خارجي”.

وتمت مناقشة عدد من الجوانب الموضوعية لزيادة تعزيز التعاون الروسي – اللبناني متعدد الأوجه، بما في ذلك إمكان توفير الأدوية والمعدات الطبية من روسيا والمساعدة في علاج ضحايا الانفجار في عكار شمال لبنان.

وجدد الجانب الروسي تأكيد “موقفه الثابت الداعم لسيادة أراضي الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامتها، وحل كل القضايا الموضوعة على الأجندة الوطنية من اللبنانيين أنفسهم من دون تدخل خارجي”.

وتمت مناقشة عدد من الجوانب الموضوعية لزيادة تعزيز التعاون الروسي – اللبناني متعدد الأوجه، بما في ذلك إمكان توفير الأدوية والمعدات الطبية من روسيا والمساعدة في علاج ضحايا الانفجار في عكار شمال لبنان.