لبنان | بالفيديو.. حريق هائل في مؤسسة كهرباء لبنان في منطقة قصقص

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - أعلن فوج اطفاء بيروت في بيان أنه “تم السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل في مؤسسة كهرباء لبنان في منطقة قصقص ويعمل رجال الفوج على تبريد المكان منعاً لتجدد النيران”.

كذلك اعلن الدفاع المدني ان عناصره تمكنت من اخماد حريق شب داخل محطة لتحويل الطاقة الكهربائية في أرض جلول/طريق الجديدة-بيروت.

وقد ساهمت سرعة تدخل العناصر دون إمتداد النيران إلى خزانات الوقود وآخر للغاز بالقرب من رقعة الحريق.

ويعمل العناصر على تبريد رقعة الحريق منعاً من تجدده.وقد اقتصرت الاضرار على الماديات..

يشار إلى أن فرق الصيانه والهندسة والجيش كانت قد وجهت دعوات للمواطنين بالإبتعاد فوراً من مكان الإنفجار بعد ان تبيين وجود كميات من الفيول مخزنة داخل المحطة الكهربائية والتي تقوم بتشغيلها بعد ان اقتربت السنة النيران منها.