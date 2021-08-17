لبنان | الوزير طارق المجذوب تابع إصدار نتائج الإمتحانات الرسمية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:31 مساءً - منذ 54 دقيقة

أشرف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب على إصدار نتائج الأمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، ولمرشحي الطلبات الحرة للشهادة المتوسطة، حيث تابع مع المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ورئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان وفريق عمل الإمتحانات تحميل النتائج على موقع الوزارة.

وتابع المجذوب مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني رئيسة اللجان الفاحصة المهنية الدكتورة هنادي بري عملية إصدار نتائج الإمتحانات الرسمية المهنية والتقنية .

وهنأ جميع المرشحين الناجحين وتمنى النجاح للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الدورة الأولى، ودعاهم إلى الإستعداد للمشاركة في الدورة الإستثنائية.

وأكد وزير التربية العدالة والشفافية والمساواة في إصدار النتائج لجميع المرشحين في وقت واحد، داعيا المرشحين الراغبين بالسفر إلى تسلم شهاداتهم ابتداء من يوم غد الأربعاء، من مبنى دائرة الامتحانات في المدرسة النموذجية في بئر حس.

ولفت إلى ان الوزارة ستعلن برنامج العودة إلى المدارس في خلال الأيام القليلة المقبلة، ومشددا على أهمية تضافر جهود كل الوزارات والمؤسسات المعنية لتوفير مقومات العودة إلى المدارس .

وبلغت النسب المئوية للنجاح كالآتي :

علوم عامة : 91.05

علوم الحياة :90.39

إجتماع واقتصاد : 93.30

آداب وإنسانيات :79.72