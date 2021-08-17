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لبنان | بيان لقيادة الجيش حول حادثة محطة المحروقات في الكفاءات

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:31 مساءً - منذ 58 دقيقة

انتشار الجيش في محطة للمحروقات في الكفاءات

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 17/ 8 / 2021، أوقفت دورية من الجيش في محلة الكفاءات المواطنين (ه.ز) و(ح.ز) لتورطهما في إشكال وإطلاق نار أمام إحدى محطات المحروقات ومحاولتهما الحصول على كمية من الوقود بقوة السلاح، وهما مطلوبان بموجب عدة مذكرات توقيف. وقد حاول بعض الأشخاص تحرير الموقوفَين بالقوة، فأطلق عناصر الدورية النار في الهواء لتفريقهم. وبعد مغادرة الدورية، استهدف مجهولون المحطة بأسلحة رشاشة ما أدى إلى احتراقها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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