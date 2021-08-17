لبنان | بيان لقيادة الجيش حول حادثة محطة المحروقات في الكفاءات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:31 مساءً - منذ 58 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 17/ 8 / 2021، أوقفت دورية من الجيش في محلة الكفاءات المواطنين (ه.ز) و(ح.ز) لتورطهما في إشكال وإطلاق نار أمام إحدى محطات المحروقات ومحاولتهما الحصول على كمية من الوقود بقوة السلاح، وهما مطلوبان بموجب عدة مذكرات توقيف. وقد حاول بعض الأشخاص تحرير الموقوفَين بالقوة، فأطلق عناصر الدورية النار في الهواء لتفريقهم. وبعد مغادرة الدورية، استهدف مجهولون المحطة بأسلحة رشاشة ما أدى إلى احتراقها.