لبنان | فيديو.. متظاهرون إسرائيليون يحاولون اجتياز الحدود مع لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:31 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت وسائل إعلام عبرية، إن مئات الإسرائيليين شاركوا اليوم في مظاهرة اليوم الثلاثاء، بالقرب من الحدود اللبنانية، وذلك احتجاجا على خطة الحكومة التي تقضي بإلغاء الجمارك المفروضة على المنتجات الغذائية المستوردة.

هيئة البث الإسرائيلية “كان” قالت: إن “مئات المزارعين الإسرائيليين تظاهروا بالقرب من الحدود اللبنانية، لافتة إلى أن “المحتجين تظاهروا في موشاف أو مستوطنة تسمى أفيفيم بالشمال الإسرائيلي، والتي تقع بالقرب من الحدود اللبنانية”.

وتأتي تلك الخطوة وسط محاولة البعض من المشاركين في المظاهرات اختراق السياج الحدودي مع لبنان، في وقت تحاول الشرطة الإسرائيلية المرافقة لهم منعهم من اختراق ذلك السياج.

إلى جانب ذلك، لفت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن “المزارعين الإسرائيليين يعتقدون أن هذه الخطوة الحكومية الجديدة ستخنق آلاف العائلات”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية اقترحت بتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على العديد من المنتجات والسلع الغذائية المستوردة وذلك تماشيا مع توصيات لجنة ‘كدمي’ بنسبة تتراوح ما بين 7-12%.