لبنان | بيان لقيادة الجيش عن آلية تصريف المحروقات المضبوطة خلال الأيام الثلاث الماضية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:31 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان انه “نتيجة الكشف على محطات المحروقات وعمليات الدهم التي أجرتها وحدات الجيش بتواريخ 14 و15 و16 /8/ 2021، تمت مصادرة 4,392,725 ليتراً من البنزين و2,212,140 ليتراً من المازوت. وأُلزم أصحاب الكميات المضبوطة ببيع 4,349,865 ليتراً من البنزين و1,671,737 ليتراً من المازوت إلى بعض المستشفيات والأفران وشركة كهرباء زحله، وبتوزيع 2,300 ليتراً من البنزين و279,300 ليتراً من المازوت مجاناً على عدد من المواطنين والمؤسسات. كما تمت مصادرة 40,560 ليتراً من البنزين و261,103 ليتراً من المازوت لصالح الجيش.”