لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:31 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 336

AstraZeneca: 532

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 542 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 43

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 8

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1260 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 16

– حالات وفاة: 2

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070

رقم الواتساب 70056182”.