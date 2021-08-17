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لبنان | توقيف مطلوب في بلدة حربتا أثناء محاولة تهريب كمية من البنزين

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:31 مساءً - منذ 3 ساعات
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 17 / 8 / 2021، أوقفت دورية من الجيش في بلدة حربتا-البقاع المواطن (ح.م) أثناء محاولته تهريب 20,000 ليتر من مادة البنزين محملة داخل صهريج، وهو مطلوب لإقدامه على إطلاق النار باتّجاه أحد الأشخاص وإصابته في بلدة مقنة بتاريخ سابق. وأثناء عملية التوقيف تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين دون وقوع إصابات، فردَّ عناصرها على مصدر النيران بالمثل.  

تمت مصادرة الصهريج وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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