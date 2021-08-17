لبنان | بالأرقام.. إليكم كمية المحروقات المخزنة التي صادرها الجيش اللبناني اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2021 8:24 مساءً

أعلن الجيش في سلسلة من التغريدات عن حملته للكشف عن كميات المازوت والبنزين المخبأة في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك في إطار المساعي لمكافحة التخزين والتهريب في ظل الأزمة القائمة، وهي على النحو التالي:

– 53000 ليتر من مادة المازوت في خربة قنافار -البقاع الغربي، وسيم توزيعها لأصحاب المصالح الزراعية بحسب التسعيرة الرسمية.

– ضبط حوالى 21000 ليتر من مادة البنزين مخبأة داخل خزانين في بلدة كفر دلاقوس –زغرتا.

– مصادرة 13 ألف ليتر من مادة المازوت في خزان في بلدة كفرذبيان وتم توزيع الكميّة على اصحاب المولدات في البلدة.

– العثور على 14000 ليتر من مادة البنزين مخبأة داخل خزانات تابعة لمحطة في بلدة عيتيت- الجنوب، وقد تم فتح ابواب المحطة امام المواطنين وتعبئة الوقود للمواطنين بحسب التسعيرة الرسمية.

– ضبط ومصادرة 20000 ليتر من مادة البنزين كانت مخبأة في خزان تحت الارض في منطقة الطيبة –بعلبك.

– مصادرة 53000 ليتر من مادة المازوت في خربة قنافار -البقاع الغربي على ان يتم توزيعها لاصحاب المصالح الزراعية بحسب التسعيرة الرسمية.

– مصادرة 4 خزانات تحتوي 100 الف ليتر من مادة المازوت في البداوي.

– مصادرة 43000 ليتر مازوت و 12000 ليتر بنزين من محطة مهجورة على طريق عام الكفير-حاصبيا.

– ضبط 100 ​قارورة غاز​ مخبأة داخل منزل في حي سكني في بلدة تعلبايا- ​البقاع​، وقد تعهد صاحبها بيعها بحسب التسعيرة الرسمية وبمهلة نصف ساعة.