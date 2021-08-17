لبنان | مجد حرب لـ”صوت بيروت انترناشونال”:حزب الله لا يتصرف على أساس أنه شريك في هذا الوطن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر المحامي مجد حرب ان “النظام الديمقراطي مفقود اليوم بسبب الاحتلال الموجود الذي أوجد الديمقراطية التوافقية. فريق خسر في الانتخابات ولكنه يملك السلاح فرض أن يحكم الجميع”! وتساءل “إذا كان الجميع شارك في الحكومات فكيف سيحاسب النواب الوزراء المقصرين في هذه الحالة”؟

واشار حرب في حديث لبرنامج “بـ30 دقيقة” على “صوت بيروت انترناشونال” مع الاعلامي مجد بو هدير، الى ان “حزب الله لا يتصرف على أساس أنه شريك في هذا الوطن. القاعدة الشعبية للحزب من مؤسسي هذا الوطن، ولكن قيادة حزب الله لا تتعاطى على أساس أنها لبنانية وكل تصرفاتها لا توحي أنها شريكة في الوطن” مضيفاً “عندما يتم تهريب المازوت إلى سوريا لدعم النظام السوري، لا يمكن أن أعتبر من يقوم بهذا الإجراء شريكا في الدولة اللبنانية. القيادة السياسية في حزب الله تركت لبنان منذ زمن بعيد وباتت أجنداتها خارجية” وتساءل “كيف أقنع المزارع بأن يواصل الزراعات البديلة عندما يكون هناك تجار حشيشة تحميهم الميليشيات؟ وكيف أقنع المواطن أن لا يحمل السلاح في حين أن هناك من يحمل السلاح ويجاهر بذلك”؟

حرب تابع “من الطائف إلى اليوم لم نطبق الدستور اللبناني بشكل طبيعي. هناك من “خبط فردو” على الطاولة وبات يتحكم بكل مفاصل الدولة. فلنطبق القانون الموجود قبل البحث عن دستور جديد”

كما اعتبر ان “مصرف لبنان لم يرفع الدعم فجأة فهو سبق وحذر أنه سيقوم بذلك مرارا، فلا يمكن للحكومة والقيادات الادعاء أنها مصدومة بالقرار” وان “المتهم الأول بالتهريب هو من يعارض رفع الدعم وهذا أمر متوقع”.

وعن اقتحام منازل السياسيين علّق “لا يمكنني أن أدافع عن اقتحام المنازل كشخص قانوني. ولكن كمواطن لا يمكنني أن أرفض هذه التصرفات لأشخاص عانوا كل الويلات ومطلوب منهم أن يبقوا صامتين. ذكرني ذلك بالمثل القائل: المسبة بوقتها صلاة”.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة قال حرب “مشكلو الحكومة بينهم ٣ أطراف عليهم عقوبات دولية، وعلى رأس أطراف التشكيل المعرقل الأساس لقيام الدولة اللبنانية. فكيف يمكن أن نفرح بتشكيل هكذا حكومة خصوصا أنها لن تقوم بإصلاحات كانت أطرافها السبب الأساسي فيها” وتساءل “ما الإجراءات التي يمكن للحكومة أن تأخذها لتحسين الوضع؟ عليها تخفيض الإنفاق العام. فهل ستُخرج الأحزاب التي وظّفت في الدولة كل من لا عمل له قبل عام من الانتخابات”؟ اضاف “كل الإصلاحات التي يجب أن تحصل هي عكس الأعمال التي قام بها المسؤولون عن تشكيل الحكومة على مر السنوات”.

وختم “قسم كبير من عائلتي أصبح في الخارج ولكن لي ثقة بأن مصيري لن يبقى معلقا بأشخاص عاثوا خرابا وفسادا لكي تتحسن الأوضاع“.